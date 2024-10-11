Страсть боевиков ВСУ к самолюбованию в социальных сетях оказалась губительной.

Украинские боевики, снимая видео на телефон у командно-наблюдательного пункта, привлекли внимание операторов российских ударных беспилотников. Военнослужащие ВС РФ не стали долго раздумывать и нанесли по противнику сокрушительный удар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора БПЛА из группировки “Юг” с позывным “Печорин”.

Как рассказал “Печорин”, оператор беспилотника заметил активность у командного пункта, где украинские солдаты, предположительно, снимали ролики для социальной сети TikTok. Такое поведение не осталось без внимания. Было принято оперативное решение отправить беспилотник для удара по объекту.

По его словам, в результате точного попадания блиндаж, который использовался ВСУ в районе Горняка в Донецкой Народной Республике, был полностью уничтожен.