Командир взвода российских БПЛА с позывным Гора рассказал, почему дроны-разведчики Supercam показывают минимальные потери на линии фронта. Как сообщает ТАСС, опытные операторы знают местоположение систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы противника, что позволяет им обходить опасные участки и применять различные маневры.

Гора объяснил, что благодаря этим знаниям большинство беспилотников остаются целыми и выполняют задачи с минимальными рисками. Он подчеркнул, что дроны Supercam оснащены мощной камерой, которая предоставляет детализированные изображения. Запускать такие аппараты можно без специальной установки, что облегчает их использование на поле боя. Беспилотники оснащены бесшумными электродвигателями и могут подниматься на высоту до километра, позволяя наблюдать за укрытиями, огневыми позициями и скоплениями войск противника.

Кроме того, Supercam эффективно работает и в ночное время благодаря встроенному тепловизору, что делает его универсальным инструментом для разведки в любых условиях.

Ранее представители группы компаний «Беспилотные системы» сообщили, что использование этих дронов для обследования энергетических объектов позволяет сократить затраты на 64 процента, делая Supercam не только эффективным, но и экономичным решением.