Использование дронов-камикадзе российскими войсками стало ключевым фактором в подавлении огневых позиций противника при взятии Верхнекаменского в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС участник операции, инструктор 6-й бригады Южной группировки войск с позывным “Студент”, который принимал непосредственное участие в освобождении населённого пункта.

Как отметил “Студент”, основная сложность заключалась в активном использовании украинскими силами пулемётных огневых точек. Однако российские войска сумели обнаружить и нейтрализовать эти позиции с помощью дронов-камикадзе FPV и разведывательных беспилотников, таких как “Мавик”. Успешная работа беспилотников, а также артиллерийская подготовка позволили войскам продвигаться дальше и захватить населённый пункт.

По словам “Студента”, украинские войска были хорошо укреплены на этом направлении, что создавало значительные трудности. Тем не менее, благодаря современным технологиям и вооружению, российские войска сумели преодолеть сопротивление и добиться успеха.

Напомним, Министерство обороны РФ объявило о полном освобождении Верхнекаменского силами Южной группировки 2 октября. Этот успех стал важным шагом в продолжающихся боевых действиях на востоке Украины.