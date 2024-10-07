В Курской области украинские войска применяют более мощные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чем на других участках фронта. Об этом РИА Новости рассказал оператор беспилотных летательных аппаратов с позывным “Метис”.

По его словам, бои в Курской области отличаются от боевых действий в Донецкой Народной Республике (ДНР) не только ландшафтом, но и эффективностью работы РЭБ.

“Леса здесь очень густые, что позволяет скрываться от дронов, в то время как в ДНР всё открыто. Однако главная трудность заключается в том, что здесь РЭБ действует гораздо сильнее. Даже новые частоты, которые мы раньше не использовали, быстро блокируются, что затрудняет поражение целей”, — пояснил оператор.

Напомним, для обеспечения безопасности жителей в Курской, Белгородской и Брянской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Он дает возможность более эффективно реагировать на угрозы и защищать мирное население в приграничных регионах.