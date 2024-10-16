Во время боев за Угледар российский солдат с позывным Бахти из 430-го мотострелкового полка чудом избежал смерти, когда в него попала пуля. Она прошла через щеку и застряла в челюсти. Несмотря на серьёзное ранение, его жизнь была спасена благодаря оперативному вмешательству врачей в Донецке, рассказал телеграм-канал Shot.

Ранее Бахти активно занимался волонтерской деятельностью, изготавливая окопные свечи для фронта, а затем решил лично присоединиться к боевым действиям. Он отправил на передовую более 300 свечей, прежде чем сам оказался на линии фронта.

Сейчас военнослужащий восстанавливается после операции и надеется вскоре вернуться к своим товарищам. В настоящий момент он дожидается разрешения врачей, чтобы отправиться в бой.