В ожесточенном бою в районе Максимильяновки военнослужащий 150-й гвардейской мотострелковой дивизии с позывным Малек проявил выдающуюся храбрость и спас своих сослуживцев из засады, устроенной украинскими военными. Об этом сообщил ТАСС один из бойцов, которого удалось спасти, назвавшийся Китайцем.

Группа из трёх человек попала в засаду на своей позиции. Противник сначала обстрелял их гранатами, а затем предпринял попытки завершить атаку. Однако Малек, оставшийся в сознании, несмотря на мощный обстрел, продолжал оказывать сопротивление. В это время его товарищи находились без сознания. Благодаря его действиям бойцы не были добиты, и атака была отбита.

Как рассказал Китаец, ВСУ совершили несколько попыток захватить позицию, но Малек сумел удержать оборону до тех пор, пока противник не отступил. После боя всех троих эвакуировали с места столкновения.