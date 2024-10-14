После того как российские войска освободили населённый пункт Островское в Донецкой Народной Республике, были выставлены посты у местной исправительной колонии, из которой отступили подразделения ВСУ. Об этом сообщил командир роты с позывным Герцен.

Ранее Министерство обороны России подтвердило освобождение Островского, расположенного примерно в 20 километрах от города Курахово. По словам командира, российские военные установили полный контроль над территорией, включая лесные массивы и близлежащие объекты.

“Всё здесь теперь находится под нашим контролем, проведена полная зачистка”, — отметил Герцен, указав на исправительную колонию, возле которой российские солдаты организовали круглосуточное дежурство.

Он добавил, что украинские силы отступили с этой территории, оставив свои позиции. Для российских ВС это был сюрприз, так как они ожидали сопротивления от противника.

Данная операция укрепляет позиции российской армии в этом районе и показывает, что ВСУ теряют контроль над ключевыми объектами.