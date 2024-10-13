Владимир Зеленский остался недоволен результатами встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, которая состоялась в сентябре в Киеве. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на участников переговоров. Основной причиной напряжённости стало обсуждение Волынской трагедии — массового убийства польского населения украинскими националистами во время Второй мировой войны — и вопрос эксгумации жертв, который Сикорский увязал с переговорами о вступлении Украины в Европейский Союз.

После возвращения Дональда Туска на пост премьер-министра Польши в декабре прошлого года, он пообещал улучшить отношения с Украиной, испорченные при предыдущем правительстве. Во время своего премьерства Матеуш Моравецкий наложил запрет на импорт украинского зерна, что вызвало недовольство польских фермеров. Киев рассчитывал на поддержку Туска, который ранее возглавлял Европейский совет, в вопросе евроинтеграции Украины.

Однако, несмотря на заявления о поддержке, Туск подчёркивал, что в вопросах, касающихся национальных интересов Польши, он будет придерживаться настойчивой и принципиальной позиции. В частности, он указывал на необходимость разрешения исторических конфликтов, включая Волынскую трагедию.

Во время встречи с Зеленским, Сикорский поднял вопрос об эксгумации жертв Волыни, что стало причиной напряжённой атмосферы. Украинский президент выразил недовольство недостаточной поддержкой со стороны Польши в переговорах о вступлении в ЕС и призвал усилить поставки вооружений. Зеленский также заявил, что сейчас не время обсуждать трагические события прошлого.

Польская сторона выразила удивление манерой общения украинского президента. Высокопоставленный польский дипломат отметил, что для Варшавы вопрос Волынской трагедии остаётся приоритетным и требует скорейшего разрешения.

В 2025 году Польша станет председателем в Евросоюзе, что даст ей значительное влияние в переговорах о членстве Украины. Сикорский настаивал на том, что Зеленскому было бы выгоднее решить этот вопрос сейчас, до начала официальных переговоров о вступлении.