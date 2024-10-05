Рынок нефти вновь привлекает внимание спекулянтов и краткосрочных трейдеров, которых называют «туристами», появляющимися в моменты глобальных потрясений. Как сообщает Bloomberg, резкий рост цен на нефть стал катализатором для активизации таких игроков на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке, передает портал РБК.

В течение недели с 27 сентября по 4 октября стоимость нефти подскочила более чем на 8%, что стало самым значительным ростом за последние два года. Цена на нефть марки Brent впервые с августа достигла отметки в 79 долларов за баррель. Этот резкий скачок стал результатом нестабильности в регионе, и привлёк внимание краткосрочных трейдеров, желающих извлечь выгоду.

Одним из примеров таких “туристов” Bloomberg приводит дейтрейдера Резу Дилмагани из Аризоны, который обычно торгует акциями, но на прошлой неделе совершил несколько сделок на топливном рынке. «Когда цена нефти достигла $67, она начала стабильно расти. И когда всё идёт стабильно, это отличная возможность для заработка», — отметил он.

Не только такие отдельные трейдеры стали проявлять активность на рынке. Вложения розничных инвесторов в нефтяные инструменты также стремительно увеличились. Например, объемы операций с крупнейшим биржевым фондом, отслеживающим цены на нефть — USO (Нефтяной фонд США), достигли пика с начала военных действий на Украине. Популярность приобрели и контракты меньшего объема — фьючерсы WTI Micro, дневной объем торгов которыми на этой неделе стал максимальным с января. Опционы, используемые для защиты от краткосрочных колебаний цен, также показали рекордный спрос — заключено почти 80 тысяч контрактов.

Однако участие оппортунистических трейдеров, несмотря на рост ликвидности, может усилить нестабильность рынка. Индекс волатильности нефти CBOE Crude Oil Volatility Index за эту неделю вырос до рекордного уровня за два года. Скотт Шелтон, специалист по энергетике брокерской компании TC ICAP, предупреждает, что если ситуация на Ближнем Востоке не окажет реального влияния на поставки нефти, возможен резкий обвал цен.

Ранее подобные действия краткосрочных трейдеров уже сильно влияли на рынок нефти. Например, в 2020 году, когда из-за пандемии резко снизился спрос, активные действия розничных инвесторов привели к тому, что цены на нефть в США на некоторое время стали отрицательными, что стало историческим событием для рынка.