В интервью Карену Адамяну блогер Николай Соболев рассказал о своих впечатлениях от встречи с Владимиром Соловьевым. В 2017 году Соболев участвовал в программе “Вечер с Владимиром Соловьевым” и отметил, что телеведущий в реальной жизни не отличается от своего экранного образа.

Соболев подчеркнул, что Соловьев на самом деле вспыльчив и эмоционален, и эти черты характера не являются постановкой для телеэфира.

«Он такой же в жизни, как и на экране, и именно за это я его уважаю. Он действительно настоящий», — поделился блогер.

Соболев также добавил, что Соловьев всегда говорит то, что думает, не скрывая своих мыслей и чувств.

Помимо этого, ранее другой блогер, Стас Васильев, который некоторое время сотрудничал с каналом “Соловьев LIVE”, развеял слухи о своей якобы дружбе с телеведущим. Васильев подчеркнул, что, несмотря на частое упоминание их дружбы в блогосфере, между ними нет близких отношений.