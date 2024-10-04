На заседании Троицкого суда Москвы, рассматривающем дело о незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей, блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, не смогла сдержать слез. Она выступила с эмоциональной просьбой перед судьей, подчеркивая, что разводится и одна воспитывает троих детей, и единственным источником ее дохода являются съемки и работа в интернете, передает РИА Новости.

В своей речи Валерия обратилась к суду с просьбой не лишать ее возможности продолжать зарабатывать на содержание семьи, напомнив, что все найденные у нее при обыске деньги были изъяты. “Я начала все заново и заплатила все налоги”, — добавила блогер, прося об освобождении.

Напомним, Валерию и ее мужа Артема, также известного в медиа как блогера, обвиняют в том, что они при помощи поддельных документов вывели из России более 250 миллионов рублей. Как утверждает следствие, супруги продавали онлайн-фитнес-марафон, участники которого заключали договора с зарубежными компаниями, а деньги переводились на иностранные банковские счета. При этом в документы валютного контроля предоставлялась недостоверная информация о целях и основаниях переводов.

Валерии и Артему Чекалиным предъявлены обвинения по статье 193.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за валютные операции, связанные с переводом крупных сумм за рубеж с использованием недостоверных документов.