В 2024 году США готовятся к очередным президентским выборам, где основными претендентами стали бывший президент Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис. Их политические платформы охватывают широкий спектр вопросов, включая экономику, здравоохранение, иммиграцию, внешнюю политику и социальные темы.

В этой статье мы проведем сравнительный анализ их предвыборных программ и рассмотрим потенциальное влияние выборов на внутреннюю и внешнюю политику США.

Экономика и налоги

Дональд Трамп:

Налоги: Трамп намерен продлить налоговые льготы, введенные в 2017 году, которые снизили налоги для большинства американцев, хотя исследования показывают, что больше всего выиграли высокие доходы. Он также обещает отменить налогообложение чаевых и доходов от социального обеспечения.

Трамп намерен продлить налоговые льготы, введенные в 2017 году, которые снизили налоги для большинства американцев, хотя исследования показывают, что больше всего выиграли высокие доходы. Он также обещает отменить налогообложение чаевых и доходов от социального обеспечения. Инфляция: Обещает положить конец “кошмару инфляции”, но его политика, включающая введение тарифов на все импортные товары, может способствовать росту инфляции, по мнению некоторых экономистов.

Обещает положить конец “кошмару инфляции”, но его политика, включающая введение тарифов на все импортные товары, может способствовать росту инфляции, по мнению некоторых экономистов. Кредит на детей: Поддерживает увеличение налогового кредита на детей до 5 000 долларов, предлагая его всем американцам, включая лиц с высокими доходами.

Камала Харрис:

Налоги: Предлагает увеличить налоговые льготы для семей, компенсируя затраты за счет повышения налогов для корпораций и высокодоходных групп. Согласно анализу, 95% американцев увидят снижение налогов, тогда как верхние 0,1% будут платить больше.

Предлагает увеличить налоговые льготы для семей, компенсируя затраты за счет повышения налогов для корпораций и высокодоходных групп. Согласно анализу, 95% американцев увидят снижение налогов, тогда как верхние 0,1% будут платить больше. Инфляция: Стремится решить проблему инфляции, обвиняя в повышении цен корпорации, и предлагает принять федеральный закон против завышения цен.

Стремится решить проблему инфляции, обвиняя в повышении цен корпорации, и предлагает принять федеральный закон против завышения цен. Кредит на детей: Предлагает увеличить налоговый кредит на детей до 6 000 долларов для родителей новорожденных и вернуть расширение кредита, действовавшее во время пандемии, до 3 600 долларов для маленьких детей.

Иммиграция

Дональд Трамп:

Депортация: Обещает запустить крупнейшую в истории операцию по депортации, ссылаясь на “Операцию Ветбэк” 1950-х годов.

Обещает запустить крупнейшую в истории операцию по депортации, ссылаясь на “Операцию Ветбэк” 1950-х годов. Гражданство по рождению: Планирует попытаться отменить право на гражданство по рождению для детей нелегальных иммигрантов, что может противоречить Конституции.

Планирует попытаться отменить право на гражданство по рождению для детей нелегальных иммигрантов, что может противоречить Конституции. Жесткие меры на границе: Хочет вернуть политику, требующую от мигрантов оставаться в Мексике во время рассмотрения их дел, и милитаризировать границу.

Хочет вернуть политику, требующую от мигрантов оставаться в Мексике во время рассмотрения их дел, и милитаризировать границу. Идеологические ограничения: Рассматривает возможность отказа во въезде легальным иммигрантам на основе их идеологических убеждений.

Камала Харрис:

Бипартийное соглашение: Поддерживает возобновление бипартийного соглашения по безопасности на границе, которое включало бы ограничения на убежище и увеличение числа пограничных агентов.

Поддерживает возобновление бипартийного соглашения по безопасности на границе, которое включало бы ограничения на убежище и увеличение числа пограничных агентов. Путь к гражданству: Выступает за “заработанный” путь к гражданству для нелегальных иммигрантов.

Выступает за “заработанный” путь к гражданству для нелегальных иммигрантов. Продолжение политики Байдена: Вероятно, продолжит политику, которая значительно сократила доступ к системе убежища, что, по мнению чиновников, привело к снижению незаконных пересечений границы.

Здравоохранение и аборты

Дональд Трамп:

Аборты: Подчеркивает роль своих назначенцев в Верховном суде в отмене решения “Роу против Уэйда”. Считает, что вопрос абортов должен решаться на уровне штатов. Не поддерживает федеральный запрет на аборты, но упоминал о 15-недельном сроке как возможном компромиссе.

Камала Харрис:

Аборты: Сделала права на аборт ключевым пунктом своей кампании. Обещает подписать закон, восстанавливающий федеральное право на аборт, если он будет принят Конгрессом.

Сделала права на аборт ключевым пунктом своей кампании. Обещает подписать закон, восстанавливающий федеральное право на аборт, если он будет принят Конгрессом. IVF и репродуктивные права: Выступает за право женщин принимать решения относительно своего тела и семейного планирования. Критиковала решения судов, которые могут ограничить доступ к процедурам экстракорпорального оплодотворения (IVF).

Внешняя политика

Дональд Трамп:

Израиль и Газа: Критиковал действия правительства Израиля в конфликте с Газой, призывая к улучшению их работы с общественностью. Ранее перенес посольство США в Иерусалим и поддерживал израильские поселения на Западном берегу.

Критиковал действия правительства Израиля в конфликте с Газой, призывая к улучшению их работы с общественностью. Ранее перенес посольство США в Иерусалим и поддерживал израильские поселения на Западном берегу. Украина и Россия: Заявляет, что мог бы закончить войну в Украине за один день, не уточняя деталей. Выражал восхищение Владимиром Путиным и не исключает возможности уменьшения поддержки НАТО.

Заявляет, что мог бы закончить войну в Украине за один день, не уточняя деталей. Выражал восхищение Владимиром Путиным и не исключает возможности уменьшения поддержки НАТО. Китай: Обещает жесткую политику в отношении Китая, включая введение высоких тарифов и пересмотр торговых отношений.

Камала Харрис:

Израиль и Газа: Выражала обеспокоенность по поводу жертв среди мирного населения в Газе, но поддерживает союз с Израилем и выступает за решение о двух государствах.

Выражала обеспокоенность по поводу жертв среди мирного населения в Газе, но поддерживает союз с Израилем и выступает за решение о двух государствах. Украина и Россия: Обещает продолжать поддержку Украины и укреплять отношения с НАТО. Обвиняла Россию в военных преступлениях.

Обещает продолжать поддержку Украины и укреплять отношения с НАТО. Обвиняла Россию в военных преступлениях. Китай: Стремится конкурировать с Китаем, но поддерживает идею “снижения рисков” вместо полного разрыва отношений. Поддерживает открытые линии коммуникации и критикует агрессию Китая в Южно-Китайском море.

Образование и климат

Дональд Трамп:

Образование: Планирует сократить или разделить Министерство образования. Выступает против преподавания “критической расовой теории” и вопросов трансгендерности в школах. Поддерживает идею “выбора школы”, позволяя родителям использовать налоговые средства для частных школ.

Планирует сократить или разделить Министерство образования. Выступает против преподавания “критической расовой теории” и вопросов трансгендерности в школах. Поддерживает идею “выбора школы”, позволяя родителям использовать налоговые средства для частных школ. Климат: Придерживается политики “бурить, детка, бурить”, обещая сделать США лидером по добыче нефти и газа. Вновь выйдет из Парижского соглашения по климату и отменит инициативы по продвижению электромобилей.

Камала Харрис:

Образование: Ранее поддерживала законопроект о бесплатном обучении в колледжах для большинства семей. Однако в текущей кампании не акцентирует на этом внимание.

Ранее поддерживала законопроект о бесплатном обучении в колледжах для большинства семей. Однако в текущей кампании не акцентирует на этом внимание. Климат: Ожидается, что продолжит цели Акта о снижении инфляции 2022 года, направленного на сокращение выбросов углерода на 40% к 2030 году. Поддерживает переход к “чистой энергетике”, не отказываясь полностью от нефти и газа.

Гражданские права и социальные вопросы

Дональд Трамп:

Оружие: Поддерживается Национальной стрелковой ассоциацией (NRA). Обещает защитить право на ношение оружия и не планирует новых ограничений.

Поддерживается Национальной стрелковой ассоциацией (NRA). Обещает защитить право на ношение оружия и не планирует новых ограничений. Социальные сети и медиа: Использует социальные платформы для продвижения своей кампании и критики оппонентов.

Камала Харрис:

Оружие: Поддерживает меры по контролю над оружием, включая законы о “красных флагах” и ограничения на штурмовое оружие. Возглавляет Офис по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия.

Поддерживает меры по контролю над оружием, включая законы о “красных флагах” и ограничения на штурмовое оружие. Возглавляет Офис по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия. Социальные сети и медиа: Активно использует платформы для продвижения своей политики и мобилизации избирателей.

Роль социальных сетей и медиа в предвыборной кампании

Оба кандидата активно используют социальные сети и медиа для взаимодействия с избирателями. Трамп известен своей прямолинейностью в социальных сетях, что позволяет ему напрямую обращаться к своей базе поддержки. Харрис также использует эти платформы для продвижения своих политических инициатив и привлечения внимания к ключевым вопросам.

Предстоящие выборы в 2024 году обещают быть решающими для будущего США. Политические платформы Дональда Трампа и Камалы Харрис предлагают разные видения развития страны, что отражается в их подходах к экономике, здравоохранению, иммиграции и внешней политике. Выбор избирателей окажет значительное влияние на внутреннюю и международную политику США в ближайшие годы.