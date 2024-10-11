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В 2024 году США готовятся к очередным президентским выборам, где основными претендентами стали бывший президент Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис. Их политические платформы охватывают широкий спектр вопросов, включая экономику, здравоохранение, иммиграцию, внешнюю политику и социальные темы.

В этой статье мы проведем сравнительный анализ их предвыборных программ и рассмотрим потенциальное влияние выборов на внутреннюю и внешнюю политику США.

Экономика и налоги

Дональд Трамп:

  • Налоги: Трамп намерен продлить налоговые льготы, введенные в 2017 году, которые снизили налоги для большинства американцев, хотя исследования показывают, что больше всего выиграли высокие доходы. Он также обещает отменить налогообложение чаевых и доходов от социального обеспечения.
  • Инфляция: Обещает положить конец “кошмару инфляции”, но его политика, включающая введение тарифов на все импортные товары, может способствовать росту инфляции, по мнению некоторых экономистов.
  • Кредит на детей: Поддерживает увеличение налогового кредита на детей до 5 000 долларов, предлагая его всем американцам, включая лиц с высокими доходами.

Камала Харрис:

  • Налоги: Предлагает увеличить налоговые льготы для семей, компенсируя затраты за счет повышения налогов для корпораций и высокодоходных групп. Согласно анализу, 95% американцев увидят снижение налогов, тогда как верхние 0,1% будут платить больше.
  • Инфляция: Стремится решить проблему инфляции, обвиняя в повышении цен корпорации, и предлагает принять федеральный закон против завышения цен.
  • Кредит на детей: Предлагает увеличить налоговый кредит на детей до 6 000 долларов для родителей новорожденных и вернуть расширение кредита, действовавшее во время пандемии, до 3 600 долларов для маленьких детей.

Иммиграция

Дональд Трамп:

  • Депортация: Обещает запустить крупнейшую в истории операцию по депортации, ссылаясь на “Операцию Ветбэк” 1950-х годов.
  • Гражданство по рождению: Планирует попытаться отменить право на гражданство по рождению для детей нелегальных иммигрантов, что может противоречить Конституции.
  • Жесткие меры на границе: Хочет вернуть политику, требующую от мигрантов оставаться в Мексике во время рассмотрения их дел, и милитаризировать границу.
  • Идеологические ограничения: Рассматривает возможность отказа во въезде легальным иммигрантам на основе их идеологических убеждений.

Камала Харрис:

  • Бипартийное соглашение: Поддерживает возобновление бипартийного соглашения по безопасности на границе, которое включало бы ограничения на убежище и увеличение числа пограничных агентов.
  • Путь к гражданству: Выступает за “заработанный” путь к гражданству для нелегальных иммигрантов.
  • Продолжение политики Байдена: Вероятно, продолжит политику, которая значительно сократила доступ к системе убежища, что, по мнению чиновников, привело к снижению незаконных пересечений границы.

Здравоохранение и аборты

Дональд Трамп:

  • Аборты: Подчеркивает роль своих назначенцев в Верховном суде в отмене решения “Роу против Уэйда”. Считает, что вопрос абортов должен решаться на уровне штатов. Не поддерживает федеральный запрет на аборты, но упоминал о 15-недельном сроке как возможном компромиссе.

Камала Харрис:

  • Аборты: Сделала права на аборт ключевым пунктом своей кампании. Обещает подписать закон, восстанавливающий федеральное право на аборт, если он будет принят Конгрессом.
  • IVF и репродуктивные права: Выступает за право женщин принимать решения относительно своего тела и семейного планирования. Критиковала решения судов, которые могут ограничить доступ к процедурам экстракорпорального оплодотворения (IVF).

Битва за Белый дом: Трамп против Харрис — кто изменит Америку в 2024 году?

Внешняя политика

Дональд Трамп:

  • Израиль и Газа: Критиковал действия правительства Израиля в конфликте с Газой, призывая к улучшению их работы с общественностью. Ранее перенес посольство США в Иерусалим и поддерживал израильские поселения на Западном берегу.
  • Украина и Россия: Заявляет, что мог бы закончить войну в Украине за один день, не уточняя деталей. Выражал восхищение Владимиром Путиным и не исключает возможности уменьшения поддержки НАТО.
  • Китай: Обещает жесткую политику в отношении Китая, включая введение высоких тарифов и пересмотр торговых отношений.

Камала Харрис:

  • Израиль и Газа: Выражала обеспокоенность по поводу жертв среди мирного населения в Газе, но поддерживает союз с Израилем и выступает за решение о двух государствах.
  • Украина и Россия: Обещает продолжать поддержку Украины и укреплять отношения с НАТО. Обвиняла Россию в военных преступлениях.
  • Китай: Стремится конкурировать с Китаем, но поддерживает идею “снижения рисков” вместо полного разрыва отношений. Поддерживает открытые линии коммуникации и критикует агрессию Китая в Южно-Китайском море.

Образование и климат

Дональд Трамп:

  • Образование: Планирует сократить или разделить Министерство образования. Выступает против преподавания “критической расовой теории” и вопросов трансгендерности в школах. Поддерживает идею “выбора школы”, позволяя родителям использовать налоговые средства для частных школ.
  • Климат: Придерживается политики “бурить, детка, бурить”, обещая сделать США лидером по добыче нефти и газа. Вновь выйдет из Парижского соглашения по климату и отменит инициативы по продвижению электромобилей.

Камала Харрис:

  • Образование: Ранее поддерживала законопроект о бесплатном обучении в колледжах для большинства семей. Однако в текущей кампании не акцентирует на этом внимание.
  • Климат: Ожидается, что продолжит цели Акта о снижении инфляции 2022 года, направленного на сокращение выбросов углерода на 40% к 2030 году. Поддерживает переход к “чистой энергетике”, не отказываясь полностью от нефти и газа.

Гражданские права и социальные вопросы

Дональд Трамп:

  • Оружие: Поддерживается Национальной стрелковой ассоциацией (NRA). Обещает защитить право на ношение оружия и не планирует новых ограничений.
  • Социальные сети и медиа: Использует социальные платформы для продвижения своей кампании и критики оппонентов.

Камала Харрис:

  • Оружие: Поддерживает меры по контролю над оружием, включая законы о “красных флагах” и ограничения на штурмовое оружие. Возглавляет Офис по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия.
  • Социальные сети и медиа: Активно использует платформы для продвижения своей политики и мобилизации избирателей.

Роль социальных сетей и медиа в предвыборной кампании

Оба кандидата активно используют социальные сети и медиа для взаимодействия с избирателями. Трамп известен своей прямолинейностью в социальных сетях, что позволяет ему напрямую обращаться к своей базе поддержки. Харрис также использует эти платформы для продвижения своих политических инициатив и привлечения внимания к ключевым вопросам.

Битва за Белый дом: Трамп против Харрис — кто изменит Америку в 2024 году?

Предстоящие выборы в 2024 году обещают быть решающими для будущего США. Политические платформы Дональда Трампа и Камалы Харрис предлагают разные видения развития страны, что отражается в их подходах к экономике, здравоохранению, иммиграции и внешней политике. Выбор избирателей окажет значительное влияние на внутреннюю и международную политику США в ближайшие годы.