Во время одного из своих выступлений в Нью-Йорке, певица Билли Айлиш неожиданно упала со сцены. Инцидент произошел в знаменитом Мэдисон-сквер-гардене и был запечатлен на видео, которое распространило издание USA Today.

22-летняя исполнительница, завершив исполнение одного из треков с нового альбома Hit Me Hard and Soft, направлялась за кулисы, прощаясь с публикой. Однако в какой-то момент она оступилась и упала лицом вниз на сцену.

К счастью, серьезных повреждений удалось избежать. Айлиш позже рассказала своим поклонникам, что получила лишь синяк на ноге, фотографию которого она опубликовала в своем Instagram (запрещенная в России социальная сеть, принадлежащая компании Meta, признанной экстремистской в РФ).

Кроме того, недавно стало известно, что певице могут предложить сыграть ведущую роль в популярном телесериале. Ранее этот персонаж был воплощен на экране актрисой Анджелиной Джоли.