В случае гипотетического конфликта между Россией и странами Прибалтики ВС РФ будет достаточно 10 дней, чтобы установить контроль над Латвией и частью Литвы. Об этом пишет немецкое издание Bild (сайт заблокирован в РФ), ссылаясь на модель военного вторжения, разработанную американским аналитическим центром Center on New Generation Warfare.

Согласно сценарию, НАТО сможет задействовать статью о коллективной безопасности только спустя десять дней после начала конфликта. Это даст российским войскам значительное преимущество и позволит быстро продвинуться на территорию Латвии и Литвы. В обороне скорее всего примет участие немецкий контингент, который, по прогнозам, к 2027 году будет развернут в Прибалтике и будет насчитывать до 4 тысяч солдат, вооружённых танками Leopard.

Россия, как предполагают, начнёт атаку не только с востока, но и с юга, используя плацдармы в Белоруссии и Калининграде. Литовские войска и их союзники, включая немецкие части, попытаются сдержать российское наступление, но значительное превосходство России в артиллерии, авиации и беспилотных системах делает это маловероятным. Специалисты указывают, что полагаться на танковые соединения в современных условиях наивно, поскольку они могут быть быстро уничтожены российским высокотехнологичным вооружением.

Таким образом, несмотря на потенциальное вмешательство НАТО, западные эксперты сомневаются в успехе оборонительных действий в случае столь масштабного конфликта.