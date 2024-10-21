Чрезмерное использование антибиотиков ведет к их постепенной утрате эффективности, что может стать серьёзной угрозой для человечества в ближайшие годы. Об этом пишет немецкое издание Bild (сайт заблокирован в РФ), ссылаясь на мнения экспертов в области здравоохранения.

Специалисты предупреждают, что мир может вернуться в эпоху, когда ещё не был открыт пенициллин, если бесконтрольное применение антибиотиков будет продолжаться. Проблема в том, что многие люди используют эти препараты для лечения респираторных заболеваний, хотя в большинстве случаев они оказываются бесполезными.

По данным статистики, к 2050 году резистентные к антибиотикам инфекции могут стать причиной смерти более 39 миллионов человек по всему миру. Уже сейчас в Европейском Союзе около 35 тысяч человек ежегодно умирают из-за инфекций, устойчивых к стандартным препаратам.

Ситуацию усугубляет тот факт, что с 2017 года было одобрено всего 12 новых антибиотиков, что недостаточно для борьбы с быстро мутирующими патогенами.

В России Министерство здравоохранения приняло меры: недавно утверждён новый стандарт лечения взрослых с ОРВИ, исключающий использование антибиотиков. Также был расширен список специалистов, которые могут диагностировать ОРВИ — теперь это могут делать не только терапевты и ЛОРы, но и гинекологи, кардиологи, гематологи и пульмонологи.

Эти шаги направлены на то, чтобы снизить чрезмерное использование антибиотиков и предотвратить дальнейшее развитие устойчивости патогенов.