Отставной генерал-майор армии США Дэвис, ранее занимавший пост заместителя помощника генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям, выразил сомнения в эффективности старых моделей истребителей F-16, которые поставляются Украине. В своём интервью Дэвис отметил, что эти самолеты уступают современным российским истребителям по ряду ключевых параметров.

По мнению экс-генерала, F-16 обладают значительными ограничениями, такими как недостаточная дальность полета и повышенная уязвимость. Даже если оснастить их передовыми системами вооружений и средствами радиоэлектронной борьбы, они все равно останутся уязвимыми перед некоторыми современными российскими истребителями, а также наземными системами противовоздушной обороны.

Особое внимание Дэвис обратил на ракеты и радиолокационные системы, которыми оснащены российские самолеты. Он подчеркнул, что они способны эффективно поражать F-16, и эта проблема будет сохраняться даже при использовании всех доступных улучшений.

В контексте этого обсуждения также всплыли впечатления американского летчика, который ранее управлял F-16. Он поделился, что был испуган после того, как стал свидетелем маневра российского Су-35 вблизи Аляски. Этот случай лишь подчеркивает опасения экспертов по поводу превосходства российских истребителей в воздушных боях.

Таким образом, несмотря на поставки F-16 Украине, остается вопрос, смогут ли эти самолеты эффективно конкурировать с российскими машинами в современных условиях воздушной войны.