Артур Бетербиев одержал победу над Дмитрием Биволом в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе. Этот бой, состоявшийся в Эр-Рияде, завершился решением судей со счётом 114-114, 115-113 и 116-112 в пользу Бетербиева.

После поединка Бетербиев признался, что чувствовал себя не лучшим образом во время боя.

«Я не показал свой лучший бокс, — сказал он в интервью. — Не знаю, почему, но было немного некомфортно. Это был жёсткий поединок. Бивол — отличный чемпион, и, возможно, он даже лучше меня. Но сегодня удача была на моей стороне».

Эта победа позволила Бетербиеву завоевать титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), который ранее принадлежал Биволу. Таким образом, Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе в эпоху четырёх поясов и первым с 2003 года, когда Рой Джонс покинул этот весовой дивизион.

Теперь на мировом боксёрском ринге действуют два абсолютных чемпиона: Бетербиев и Наоя Иноуэ, который владеет титулом во второй легчайшей категории.

Бетербиев продолжает свою профессиональную карьеру без поражений, имея на счету 21 победу. Каждый его предыдущий бой завершался досрочно. Для Дмитрия Бивола это поражение стало первым, до этого он выиграл 23 поединка, 13 из которых — нокаутом.

Став абсолютным чемпионом, Артур Бетербиев вошёл в историю российского бокса, наряду с Костей Цзю, который в 2001 году также достиг этого звания, хотя выступал тогда под австралийским флагом.