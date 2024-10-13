Российский БПЛА разбомбил минное заграждение, установленное боевиками ВСУ, о чём сообщило агентство ТАСС. Сдаленные с дрона кадры демонстрируют, как устройство обнаруживает ряд мин, установленных поперёк дороги, чтобы помешать проезду техники.

Оператор, управляющий дроном, решает ликвидировать угрозу. Подведя беспилотник к заграждению, он сбрасывает на него заряд и мгновенно отводит дрон на безопасное расстояние. Через несколько мгновений раздаётся сильный взрыв, который полностью уничтожает минный шлагбаум, освобождая путь.

Этот эпизод в очередной раз подчеркивает важную роль беспилотных технологий в современных военных операциях, позволяя эффективно устранять угрозы с минимальными рисками для личного состава.