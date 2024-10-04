В районе города Суджа в Курской области отмечена активизация украинских войск, которые проводят перегруппировку своих сил. Об этом сообщил боец специальной военной операции с позывным “Москва” из группы командира “Аида”, передает РИА Новости.

По его словам, в последние несколько дней наблюдается отведение некоторых подразделений ВСУ с позиций возле Суджи.

“Возможно, это плановая ротация или небольшое отступление. Однако есть информация, что они намерены ввести дополнительные силы в этот район”, — рассказал боец.

Он подчеркнул, что российские военные внимательно следят за развитием событий.

“Мы бдим, следим, ждем, действуем по обстановке”, — отметил “Москва”.

Ранее стало известно, что артиллерийские и танковые подразделения спецназа “Ахмат” уничтожили ангар с украинским танком и несколькими пикапами в том же районе. Операция была проведена с использованием данных, полученных от операторов беспилотных летательных аппаратов, которые предоставили точные координаты целей.

Напомним, что 6 августа украинские силы предприняли попытку наступления на территорию Курской области с целью захвата приграничных участков. Однако их продвижение было остановлено российскими войсками. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция в Курской области завершится полным разгромом противника и восстановлением контроля над государственной границей.

Президент России Владимир Путин осудил действия киевского режима, отметив, что украинские войска ведут неизбирательный огонь, в том числе по гражданским объектам. Он подчеркнул, что все цели, поставленные перед российской армией, будут достигнуты, а противник получит достойный ответ.

В связи с обострением ситуации в приграничных регионах в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности мирных жителей.

Ранее сообщалось, что в боях на территории Курской области на стороне ВСУ участвовали около 12 тысяч бойцов иностранных частных военных компаний. Генерал-майор Апти Алаудинов отметил, что украинские войска понесли значительные потери, несоизмеримые с достигнутым результатом.