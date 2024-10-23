Украинский президент Владимир Зеленский поручил разработать новый план на случай продолжения конфликта, который должен быть готов до конца года. Об этом сообщает украинская служба ВВС, ссылаясь на свои источники. В отличие от прежнего «плана победы», этот документ будет нацелен на действия самого Киева и шаги, которые предстоит предпринять для удержания внутреннего единства и развития страны.

Собеседник издания пояснил, что основной задачей нового плана станет достижение конкретных результатов в различных сферах, несмотря на затяжной конфликт. Речь идет о том, чтобы мобилизовать внутренние ресурсы и продолжать двигаться вперед в условиях нестабильности.

Между тем, замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин высказал мнение, что предыдущий «план победы», представленный в Верховной раде, был попыткой вовлечь НАТО в конфликт с Россией. Однако, по его словам, даже если Запад поддержит каждое предложение, победа для Киева останется недостижимой.

Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, поддержал эту точку зрения. Он отметил, что Зеленский переоценил свои силы, надеясь вовлечь Запад в конфликт. Сальдо подчеркнул, что такие страны, как США и Великобритания, скорее поддержат гибель украинских солдат, нежели пожертвуют жизнями своих граждан.