Американский президент Джо Байден, по данным немецкой газеты Berliner Zeitung, старается избегать личных встреч с украинским лидером Владимиром Зеленским во время своих визитов в Европу. Как сообщает издание, Байден отменил запланированное посещение американской военной базы в Рамштайне, сославшись на приближение урагана “Милтон”, что привело к отмене встречи с Зеленским. Об этом пишет Лента.ру.

Изначально предполагалось, что украинский президент также примет участие в визите на базу, где планировалось обсудить новый проект под названием “план победы”. Этот план связан с дальнейшими шагами Украины в конфликте, но его обсуждение так и не состоялось.

Авторы статьи отмечают, что Байден, вероятно, избегает встреч с Зеленским, поскольку на Западе все чаще говорят о необходимости переговоров о прекращении огня на Украине. Однако требования, выдвигаемые Киевом, препятствуют достижению таких соглашений.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что прямой встречи между двумя президентами не будет, но отметила, что Байден провел телефонный разговор с Зеленским 16 октября. В ходе этого разговора было объявлено о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 425 миллионов долларов.