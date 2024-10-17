Общество, по мнению священника Игоря Сильченкова, находится на грани духовного кризиса, который может привести к серьёзным последствиям, вплоть до ядерного конфликта. Он отметил, что многие прихожане, приходя на исповедь, уже не способны назвать свои грехи и страсти, что говорит о потере духовных ориентиров, передает «МедиаПоток».

Сильченков уверен, что без срочного духовного возрождения избежать глобальных катастроф будет сложно. Он подчеркнул, что возвращение к вере и покаяние ключевые факторы, которые могут спасти общество от надвигающихся проблем. Особенно его тревожит уменьшение числа прихожан после пандемии, что он связывает с негативным воздействием зла на души людей.

Священник также добавил, что в тяжёлые времена именно искренне верующие люди и их духовная сила могут стать тем щитом, который защитит мир от бед. Массовое покаяние и активное участие в молитвах, по его мнению, способны не только смягчить последствия кризисов, но и предотвратить их.