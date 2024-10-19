После смерти душа человека вступает в процесс выбора своей вечной судьбы, рассказал священник Русской православной церкви Владислав Береговой. Он объяснил, что на этом этапе оцениваются такие внутренние качества, как любовь или эгоизм, терпение или ненависть. В отличие от земного суда, где человек является объектом суждения, на духовном суде душа участвует активно, сохраняя свободу и самостоятельно определяя свою вечную участь.

Береговой отметил, что если человек при жизни не стремился к познанию Бога и не был исполнен любви к Нему, то и после смерти он не пожелает быть рядом с Богом. Такое состояние отдаленности от божественной любви и света называется адом — местом, где душа испытывает страдания, не желая быть в присутствии Бога, сообщает “Медиапоток”.

Священник также подчеркнул, что те, кто нашел Бога еще при жизни, понимают, что существование без Него — худшее из возможных состояний. Этот подход акцентирует внимание на важности духовного поиска и работы над собой, чтобы избежать мук в загробной жизни и обрести гармонию с Богом в вечности.