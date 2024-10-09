Западные страны, по сути, предоставили Киеву возможность уничтожать собственное население ради иллюзорной цели — победы над Россией. Об этом заявила российская делегация на 57-й сессии Совета ООН по правам человека, проходящей в Женеве.

В своем выступлении представитель России Илья Бармин отметил, что государства коллективного Запада становятся соучастниками преступлений, совершаемых украинскими властями. По его словам, западные страны, такие как США, Великобритания, Германия и Франция, используют тему прав человека как инструмент для оправдания действий Киева, который, как утверждается, нарушает права собственных граждан и жителей соседних регионов.

Дипломат также подчеркнул, что западные политические лидеры нередко говорят о войне “до последнего украинца”, что проявляется в регулярных поставках летального оружия Украине. Эти вооружения применяются против мирных жителей Донбасса и приграничных российских регионов, таких как Курская и Белгородская области.

Бармин также обратил внимание на то, что западные государства, продвигая свои идеалы и принципы, одновременно попирают их, поддерживая репрессии на Украине. Он указал на нарушение прав оппозиции, независимых СМИ, а также факты внесудебных расправ, пыток и исчезновений, процветающую коррупцию и дискриминацию по языковому и религиозному признаку.

Особое внимание Бармин уделил репрессиям против русскоязычного населения, которые, по его словам, достигли максимального уровня при президенте Владимире Зеленском. Российская делегация также обвинила Киев в притеснении канонической Украинской православной церкви и причастности к террористическим актам на территории России.

Завершая своё выступление, Бармин отметил, что мировое сообщество неоднократно становилось свидетелем того, как страны Запада добиваются своих геополитических целей через страдания миллионов граждан других государств, которые становятся “разменной монетой” в этой игре.