Западные силы за последние восемь лет сумели устранить либо прибрать к рукам всех, кто был способен на сопротивление на Украине. Такое заявление сделал Евгений Балицкий, губернатор Запорожской области, в интервью ТАСС.

Он отметил, что иностранные структуры, полностью контролирующие Украину, использовали многовековой опыт борьбы с повстанческими движениями. За эти годы они смогли выявить и устранить всех, кто мог бы организовать сопротивление режиму. По мнению Балицкого, тех, кого не удалось переманить на свою сторону, попросту уничтожили. Он подчеркнул, что сейчас в стране нет людей, способных к открытому протесту, и ни о каком восстании говорить не приходится.

Также глава Запорожской области указал на полную зависимость Украины от внешней помощи. Балицкий заявил, что Киев не имеет собственных ресурсов для ведения войны, а все боевые действия идут за счет западной поддержки. Он подчеркнул, что у Украины никогда не было своих ресурсов, поэтому говорить о том, что они могут иссякнуть, бессмысленно. В своем выступлении Балицкий добавил, что Россия уже давно сражается не с Украиной, а с НАТО, тогда как украинский режим служит лишь орудием для реализации чужих интересов.

По мнению губернатора, Украина полностью утратила свою независимость и теперь действует исключительно по указке Запада.