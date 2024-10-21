Взаимоотношения Москвы и Токио вокруг Курильских островов всегда были напряженными, однако недавняя реакция Японии на предложение России удивила президента Владимира Путина, сообщает АБН24 со ссылкой на китайский портал Baijiahao.

Согласно источнику, российский лидер предлагал Токио вернуть два из четырех спорных островов. Однако Япония ответила отказом, что привело к прекращению переговоров с российской стороны. Этот шаг вызвал удивление, так как Япония традиционно проявляла большой интерес к расширению своих территорий и долго боролась за право владеть Курильскими островами.

После этого Россия четко дала понять, что вопрос о принадлежности островов закрыт, и дальнейших обсуждений по этому поводу не будет. Курильские территории остаются под контролем Москвы, и Япония больше не сможет рассчитывать на их возвращение.

Отметим, что ранее Япония выразила обеспокоенность своей безопасностью в свете продолжающегося конфликта на Украине, что могло повлиять на ее позицию в переговорах с Россией.