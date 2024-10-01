В Ленинградской области запущен социальный проект “Бабушка поможет”, который привлекает женщин старшего поколения к воспитанию молодежи. Об этом сообщила председатель комитета по социальной защите населения региона Анастасия Толмачева.

Инициатива уже действует на базе Всеволожского комплексного центра социального обслуживания населения. Проект предназначен для бабушек, готовых уделить свое время поддержке и воспитанию детей в семьях, где нет возможности привлечь собственных бабушек.

“Мы обучаем этих женщин, как оказывать такие услуги, и предлагаем их семьям, которые в этом заинтересованы. Уже есть положительные примеры, и сейчас мы рассматриваем, как сделать эту практику более массовой”, — рассказала Толмачева.

Кроме того, летом в регионе стартовал проект “Впусти в семью”, который помогает одиноким пожилым людям обрести семью для совместного досуга и общения.

По данным комитета, 21% жителей Ленобласти — люди старше 60 лет, из них 26 тысяч — старше 80 лет. “Эти показатели указывают на необходимость уделять больше внимания старшему поколению и развивать программы проекта ‘Активное долголетие'”, — подчеркнула Толмачева.

В планах — создать в каждом районе области единые точки входа для получения услуг “Активного долголетия”, которые будут предлагаться не только в сфере социальной защиты, но и в областях культуры, досуга и здравоохранения.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к жителям региона по случаю Международного дня пожилых людей, отметив важную роль старшего поколения в обществе. “Без вас были бы невозможны тысячи добрых дел”, — подчеркнул он.

Напомним, что в прошлом году в городе Печоры Псковской области открылся первый в России памятник бабушке — скульптура, изображающая бабушку с внуком, установлена рядом со Свято-Успенским Псково-Печерским монастырем.