Турист, летевший на Карибы, поделился на форуме Reddit своей историей о том, как столкнулся с неприятной ситуацией в полёте из-за соседа с избыточным весом. По его словам, трёхчасовой перелёт, который должен был стать комфортным началом отпуска, превратился в испытание. О страданиях путешественника сообщило издание “Турпром”.

Он рассказал, что сидел с женой в креслах E и F, а на место D сел пассажир крупного телосложения. Из-за этого подлокотник не опускался, и сосед частично занял его место. “К счастью, я не крупный человек, но мне пришлось положить ногу на сиденье жены, чтобы хоть как-то разместиться. Мы весь полёт сидели, прижавшись друг к другу,” — поделился он на форуме.

Турист сразу понял, что будет неудобно, и решил обратиться к бортпроводнику. Под предлогом он попросил поговорить наедине и объяснил, что хочет просто получить место, за которое заплатил. Однако ответ бортпроводника его разочаровал: он сообщил, что рейс полностью заполнен и пересадить его некуда. После этого, по словам пассажира, стюард начал угрожать, что если он будет возмущаться, его снимут с рейса и перенесут на следующий.

Несмотря на раздражение, турист утверждает, что вёл себя сдержанно. Он отметил, что ни разу не оскорбил соседа. Но после агрессивного поведения бортпроводника саркастически добавил, что “следовало бы пересадить этого пассажира на другой рейс”. Бортпроводник ответил, что “такая атмосфера ему не нужна”, и турист решил прекратить разговор.

Полёт прошёл в стеснённых условиях, и по прилёту пассажир обратился к пользователям форума с вопросом, кто был неправ — он или авиакомпания. Многие комментаторы встали на его сторону, отметив, что авиакомпания действительно должна разработать более гибкую политику в отношении пассажиров с нестандартными габаритами. Некоторые даже посоветовали подать жалобу на бортпроводника за неадекватное поведение.