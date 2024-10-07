Продажи туров в Объединенные Арабские Эмираты остаются на прежнем уровне, несмотря на нарастание напряженности в регионе из-за конфликта между Израилем и Ираном. Об этом рассказал Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму и глава туроператора Space Travel.

Он отметил, что никаких массовых аннуляций поездок в ОАЭ не наблюдается. Туристы по-прежнему планируют свои поездки, особенно в преддверии праздников, а авиарейсы выполняются по расписанию.

В то же время Мурадян подчеркнул, что реализация туров в Иран приостановлена. Это связано с временной остановкой авиасообщения с этой страной. Причина — ограничения, введенные Росавиацией на полеты в воздушном пространстве Ирана, Израиля и Ирака. Ожидается, что эти меры будут действовать как минимум до 3 ноября.

Ранее российское посольство в Тегеране сообщило, что от перелетов в Иран стоит пока воздержаться и дождаться, пока ситуация нормализуется.