В условиях нарастающего напряжения в Европе НАТО сталкивается с серьёзными проблемами, несмотря на свой внушительный масштаб. Издание Asia Times отмечает, что альянс испытывает нехватку вооружений и сил, которые не прошли полноценную проверку в боевых условиях, и значительная часть его мощи зависит от США, чье присутствие остаётся преимущественно экспедиционным.

Когда-то НАТО был оборонительным союзом, но за последние десятилетия организация значительно расширила свои границы и функции. Сегодня в альянс входят 32 страны с общей численностью населения около 700 миллионов человек. Однако влияние США остаётся решающим. Отношения с ООН не всегда поддерживаются на постоянной основе, а страны Восточной Европы, такие как Польша и Румыния, становятся главными опорными пунктами для натовских сил.

Несмотря на накачивание Украины западными вооружениями, шансы на её успешное противостояние России кажутся низкими. Российские войска смогли адаптироваться к западным системам вооружения, развивая свои системы ПВО и радиоэлектронного подавления. Ожидается, что НАТО не сможет достичь большего успеха, чем украинские силы, особенно с учётом ослабленных арсеналов США.

Однако альянс продолжает занимать жёсткую позицию в отношении России. Эта риторика, как подчёркивает Asia Times, всё больше угрожает перерасти в серьёзный военный конфликт в Европе. Вопрос в том, будет ли НАТО пытаться найти компромисс с Россией или всё же решится на более масштабные действия?

Кроме того, стоит отметить, что НАТО сейчас сосредоточено не столько на обороне, сколько на противодействии России. Американские обязательства по защите Европы усложняют стратегическое положение США, которые одновременно сталкиваются с ещё более значительной угрозой со стороны Китая.

Созданная в 1949 году как оборонительный альянс против коммунистической угрозы, НАТО прошла долгий путь. С тех пор структура сильно изменилась, но суть альянса, как и его зависимость от США, осталась прежней.