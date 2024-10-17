Российские войска из группировки «Север» уничтожили танк Leopard, входивший в украинскую бронегруппу на границе с Курской областью. Об этом сообщил командир артиллерийского подразделения с позывным «Нева», передает РИА Новости.

По его словам, разведка обнаружила технику противника в районе населенного пункта Беловоды. После подтверждения позиции были приняты меры, и российские артиллеристы успешно поразили один из танков Leopard. «Нева» уточнил, что для уничтожения цели понадобилось четыре артиллерийских снаряда.

Успешный удар российской артиллерии нарушил планы украинской бронегруппы, усложнив дальнейшие маневры. Понимание того, что их позиции раскрыты, вынудило украинские силы изменить тактику.

Напомним, что с начала военной операции Вооружённые силы Украины потеряли около 40 танков Leopard. Только в 2023 году, во время контрнаступления, украинские войска лишились 11 немецких боевых машин, включая модификации 2A4 и 2A6.