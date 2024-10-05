В ходе одного из боев в специальной военной операции командир орудия гвардии сержант Сергей Ишков проявил высокий профессионализм, выполняя задачи по уничтожению техники и живой силы противника. Министерство обороны России 5 октября рассказало о героических действиях российских военных, среди которых был и Ишков, передают “Известия”.

Его расчёт самоходного орудия прибыл на место в ночное время для поддержки штурмовых подразделений, высадившихся на побережье реки. Несмотря на близость вражеских позиций, действия российских артиллеристов были четкими и скоординированными. В результате операции были уничтожены наблюдательный пункт, долговременная огневая точка, а также ликвидированы до 10 украинских боевиков. Потеряв позиции, противник был вынужден отступить.

Под руководством Ишкова штурмовикам удалось успешно овладеть ключевым пунктом на побережье, не понеся при этом потерь. Его профессионализм и слаженные действия всего расчёта обеспечили закрепление российских подразделений на новых стратегических рубежах.

Также был отмечен подвиг командира штурмового отряда капитана Василия Щепотина. Его отряд наткнулся на укрепленный опорный пункт противника, оснащенный минно-взрывными заграждениями и замаскированными огневыми точками. Щепотин организовал разведку местности с помощью квадрокоптера, что позволило незаметно подойти к врагу.

После обезвреживания мин и умелого использования рельефа, отряд занял огневую позицию. Собрав необходимые данные, капитан Щепотин передал координаты вражеских средств на командный пункт. Слаженные действия штурмовиков и точная корректировка огня привели к тому, что противник оказался в панике и был вынужден покинуть укрепленные позиции, уступив территорию российским войскам.

Эти действия демонстрируют не только мастерство российских военных, но и их способность эффективно справляться с задачами, несмотря на сложные условия.