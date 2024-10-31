На юге Швеции археологи обнаружили древнее кладбище викингов, включающее более сотни могил и редкие каменные сооружения, напоминающие очертания кораблей. Как сообщает Live Science, раскопки ведет команда под руководством Петры Нордин из Национального исторического музея Швеции, и на сегодняшний день исследовано лишь около 6% территории.

Само место было найдено в 2017 году неподалеку от деревни Тваокер, когда началась подготовка к строительству дороги. Археологам удалось установить возраст некрополя благодаря обломку серебряной арабской монеты, датируемой промежутком между 795 и 806 годами. Вокруг некоторых могил были обнаружены камни, выложенные в форме лодок, что характерно для погребальных традиций викингов.

На этом древнем кладбище, оставленном викингами более 3000 лет назад, археологи нашли останки людей и животных, а также артефакты керамические сосуды, металлические изделия и прочие предметы. Особую ценность представляет могила, где были найдены 17 сосудов, человеческие кости и наконечники стрел. Конструкция этой могилы позволяет предположить, что она была устроена специально для ритуального сожжения, чтобы обеспечить доступ воздуха для кремации.

Подобные захоронения викингов часто включали жертвенных животных, таких как свиньи и коровы, помещенных рядом с останками, а каменные конструкции в форме лодок символизировали корабли, с которыми викинги связывали переход в загробный мир.