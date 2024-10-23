Команда археологов из Чжэнчжоуского университета, специализирующегося на изучении и сохранении культурного наследия, провела уникальные эксперименты, воспроизводя древний процесс перегонки спирта. В основе исследований лежал предмет, найденный в гробнице маркиза Хайхуна, который изначально вызвал немало вопросов у специалистов.

Китайское информационное агентство “Синьхуа” осветило эту работу, подчеркнув её значимость. Главной целью экспериментов стало стремление выяснить, могли ли древние китайцы использовать технологии дистилляции спирта задолго до появления таких сведений в исторических источниках. Ранее считалось, что искусство перегонки пришло в Китай только в эпоху правления династии Юань (1271–1368 гг. н.э.), пишет “Российская газета”.

Однако находка в гробнице Хайхуна, дворянина эпохи Западной династии Хань (202 г. до н.э. – 25 г. н.э.), поставила под сомнение эти данные. Исследователи пришли к выводу, что таинственный артефакт из захоронения мог быть ничем иным, как древним дистиллятором — аналогом современного самогонного аппарата.

Чтобы подтвердить эту догадку, учёные создали точную копию найденного устройства. Проведённые эксперименты подтвердили его функциональность: прибор оказался способен эффективно производить спиртные напитки, сохраняя высокий процент содержания алкоголя и его вкус. В итоге исследователи установили, что технологии перегонки спирта существовали в Китае на тысячу лет раньше, чем это было принято считать.

Глава проекта, Хань Гохэ, выразил уверенность в том, что результаты опровергают привычное представление о времени появления дистилляции в стране. Он отметил, что полученные данные ставят под сомнение утверждения древнекитайского медицинского трактата “Бэнь Цао Ган Му”, где утверждается, что технология появилась при династии Юань. Эксперименты показали, что дистиллятор времён династии Хань был способен достигать эффективности свыше 70 процентов, что является высоким показателем для подобных устройств.

Гробница маркиза Хайхуна, обнаруженная в Наньчане, административном центре провинции Цзянси на востоке Китая, остаётся одним из самых значимых археологических памятников своего времени. Эта находка открыла новые горизонты в понимании древней китайской технологии, заставив историков пересмотреть устоявшиеся взгляды на прошлое.

Таким образом, археологическое открытие не только проливает свет на повседневную жизнь древнего Китая, но и заставляет по-новому взглянуть на историческое развитие технологий.