Французские археологи из Национального центра научных исследований сделали значимое открытие на западе Саудовской Аравии, обнаружив древний город аль-Натах, которому примерно 4400 лет. О результатах исследования сообщили в научном издании PLOS One.

В ходе раскопок ученые выявили центральную часть города и жилой район, обнесенные укрепленными валами. В жилой зоне нашли многочисленные фрагменты керамики и шлифовальные камни, а также остатки около 50 домов, вероятно, выполненных из глины.

Особый интерес представляет центральная часть аль-Натаха, где археологи обнаружили два крупных здания, которые, по их мнению, могли служить административными помещениями. Неподалеку к западу от центральной зоны располагался некрополь с высокими круглыми гробницами, напоминающими ступенчатые башни.

Город был оставлен жителями между 1500 и 1300 годами до нашей эры, причины чего остаются неизвестными. Археологи предполагают, что аль-Натах служит свидетельством медленного развития урбанизации на Аравийском полуострове. В то время как в Месопотамии, Египте и восточном Средиземноморье уже существовали крупные города, население аль-Натаха едва достигало 500 человек.