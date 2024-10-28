На Крите, в минойском дворцовом комплексе Арханес, археологические раскопки выявили уникальное святилище, ранее не обнаруженное в подобных сооружениях. Дворец, построенный около 1900 года до н.э., расположен в 15 километрах южнее знаменитого Кносского дворца и, по мнению специалистов, играл значимую роль в развитии минойской цивилизации. Находка была анонсирована Министерством культуры Греции 23 октября.

Раскопки под руководством археолога доктора Эфи Сапуны-Сакелларакис позволили раскрыть некоторые особенности архитектуры древнего трёхэтажного здания. К числу важнейших находок исследователи отнесли священные ворота с четырьмя алтарями и каменными выступами, подчёркивающими религиозное значение святилища. Минойцы часто создавали святилища у входов в важные здания, и открытие этого объекта усиливает понимание их духовных практик.

На одной из каменных платформ были также обнаружены основания для статуй с символикой двойного топора — знака, ассоциируемого с минойской культурой. Ученые предполагают наличие и третьего основания, что делает конструкцию особенно интересной. По мнению специалистов, это подчеркивает высокий статус дворца Арханес как важного религиозного и культурного центра на Крите.

Особое внимание археологи уделили алтарям, обнаруженным в более ранних раскопках, но только сейчас их удалось систематизировать и включить в общую архитектуру святилища. Эти элементы включают удлинённый и ступенчатый алтарь, а также рамки каменных конструкций, формирующие уникальные Священные ворота. Подобные святилища, связанные с почитанием местных божеств, встречаются и в других местах минойской цивилизации.

Эта находка не только помогает воссоздать картину духовной жизни древнего Крита, но и подчеркивает архитектурные достижения древнейшей европейской цивилизации.