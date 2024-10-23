Компания Apple удалила приложение «Бюджет Онлайн» из своего App Store, что стало очередным эпизодом в противостоянии между технологическим гигантом и российским банком «Сбер». Однако разработчики быстро выпустили новое приложение — «Бюджет Онлайн-2». Эта версия получила номер 16.0.1 и была адаптирована под темный режим iOS 18. Приложение появилось в магазине под именем другого разработчика — Zuhra Mirlanova, что стало попыткой обойти блокировку.

За день до этого «Сбер» анонсировал новое приложение под тем же названием — «Бюджет Онлайн», и пользователям рекомендовали как можно быстрее его загрузить, пока оно доступно в App Store. В списке разработчиков значилось имя Aika Doolosbek, и техническая поддержка подтвердила, что приложение официальное. Однако, несмотря на все усилия, оно было удалено из магазина буквально на следующий день после появления.

Попытки обойти ограничения со стороны Apple уже не в новинку для «Сбера». В июне этого года банк выпустил похожее приложение под названием «Умный Онлайн», разработанное Mirlan Akmatbekov. Но и тогда Apple отреагировала мгновенно, удалив его на следующий день.

Эти шаги показывают настойчивость «Сбера» в желании сохранить доступность своих сервисов для пользователей устройств Apple, несмотря на все преграды.