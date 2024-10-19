Туроператор «Анекс Тур» представил свои планы на зимний сезон 2023-2024 года, выделив самые востребованные направления для отдыха среди россиян. В списке популярных маршрутов оказались Таиланд, Египет, ОАЭ, Шри-Ланка и Гоа в Индии. Компания также расширила свою полетную программу, охватив новые города.

Египет остается одним из ключевых зимних направлений для российских туристов. Полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут осуществляться из крупных городов, таких как Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Казань. В Хургаду рейсы запланированы из 11 городов, тогда как на Шарм-эль-Шейх вылеты будут из девяти.

Гоа, традиционно популярный среди россиян, также вошел в пятерку самых востребованных маршрутов. Полеты на этот индийский курорт начнутся с 4 ноября, и уже на данный момент продано около 20% мест на зимний сезон. Туристы смогут отправиться в Гоа из Москвы, Казани и Перми.

Шри-Ланка продолжает оставаться популярным направлением среди тех, кто предпочитает экзотический отдых. Чартерные рейсы на остров будут выполняться в два направления — Коломбо и Хамбантоту. Вылеты из крупных российских городов, таких как Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск, сделают путешествие на Шри-Ланку более доступным.

ОАЭ — одно из самых стабильных и востребованных направлений для зимних поездок. Туроператор предлагает полеты в Дубай с вылетами из девяти российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Рейсы будут выполнены авиакомпаниями flydubai и Emirates, что позволяет туристам выбирать удобные варианты для поездки.

Таиланд занял лидирующее место среди зимних маршрутов туроператора. Вылеты на Пхукет и в Паттайю запланированы из 21 российского города, включая Москву, Казань, Екатеринбург и другие. Впервые рейсы будут выполнены из девяти городов, таких как Барнаул, Челябинск и Самара.

Туроператор также планирует продолжить рейсы в Турцию, однако полетная программа будет ограничена вылетами из Москвы. Для любителей роскошного отдыха «Анекс Тур» предложит чартерные рейсы на Мальдивы, а также комбинированные туры Мальдивы и Дубай.

Кроме того, Куба остается среди привлекательных зимних направлений для тех, кто ищет экзотику и теплый климат. Полеты на Кубу будут осуществляться только из Москвы рейсами авиакомпании Nordwind Airlines.

Туроператор уверен, что эти направления будут пользоваться большим спросом среди туристов в предстоящем зимнем сезоне.