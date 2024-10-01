Исследование, проведенное аналитиками компании «Где мои дети», показало, как российские школьники используют свои гаджеты во время учебы, несмотря на существующие запреты. В исследовании, основанном на данных 70 тысяч детей, чьи родители включили функцию родительского контроля, было проанализировано поведение учеников разных возрастных групп.

По результатам исследования, дети тратят на использование мобильных телефонов в среднем около двух часов в учебное время. Однако продолжительность использования устройств различается в зависимости от возраста. Так, младшие школьники в возрасте от 6 до 10 лет, как и ожидалось, проводят больше времени в развлекательных приложениях, таких как YouTube и TikTok, а также играют в Roblox. В среднем они тратят около 1 часа 8 минут на использование гаджетов во время учебного процесса это минимальное значение среди всех возрастных групп.

Подростки от 11 до 15 лет проводят за экранами телефонов больше всего времени примерно 2 часа 40 минут в день. Самыми популярными среди них оказались такие приложения, как TikTok, YouTube и мессенджеры, а также игровые платформы вроде Brawl Stars и Roblox.

Для старших подростков, в возрасте от 16 до 18 лет, гаджеты не только являются источником развлечений, но и активно используются для учебных целей. Однако и здесь лидируют развлекательные приложения: YouTube, TikTok и Telegram. В этой возрастной категории ученики проводят за телефонами около 2 часов 15 минут в день.

Таким образом, исследование показывает, что использование телефонов во время учебы остается значительной частью повседневной жизни школьников, несмотря на попытки ограничить его использование в учебное время.