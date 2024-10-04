Аналитики: выход «Хомяка» на биржи вызвал всплеск интереса россиян к криптовалютам

Размещение мем-койна HMSTR, связанного с популярной игрой Hamster Kombat, на международных криптовалютных биржах привело к заметному росту интереса россиян к криптовалютам. По данным аналитиков компании «МегаФон», интернет-трафик на крупнейшие криптоплощадки в сентябре увеличился более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Влияние мем-койна на рынок

Мем-койны — это криптовалюты, созданные скорее ради шутки или спекуляции, нежели имеющие серьезную фундаментальную ценность. Несмотря на отсутствие обещаний по развитию проекта, такие токены привлекают пользователей возможностью быстрого заработка на росте их курса.

26 сентября создатели Hamster Kombat запустили свой мем-койн HMSTR на восьми ведущих мировых криптобиржах. В этот день объем данных, передаваемых с сайтов основных криптоплощадок, превысил среднедневные показатели среди россиян на 63%. В целом, за сентябрь объем трафика увеличился на 35% по сравнению с тем же месяцем 2023 года, отмечают в «МегаФоне».

Лидеры среди криптобирж и регионов

Согласно данным оператора, в день начала торгов наибольший интерес у жителей Томской области вызвала биржа Binance, на которую пришлось более 58% всего потраченного интернет-трафика. Второе место заняла платформа Bybit с долей в 26%, а замкнула тройку биржа OKX, собравшая около 6% трафика.

Особенно впечатляющий рост показала криптобиржа EBI Exchange, не требующая строгой верификации пользователей. В день запуска «Хомяка» трафик на эту площадку увеличился на 606% по сравнению со среднедневным показателем 2024 года.

В целом, интерес россиян к крупным криптобиржам значительно возрос. Платформа BingX продемонстрировала рост трафика на 818% в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. OKX и Bybit также отметились значительным увеличением внимания со стороны пользователей — на 622% и 538% соответственно.

Расширение аудитории криптотрейдеров

Аналитики «МегаФона» отмечают, что операции с виртуальными валютами привлекают все больше россиян.

По итогам первых трех кварталов 2024 года наиболее активными криптотрейдерами, помимо жителей Москвы и Санкт-Петербурга, стали жители Краснодарского края, Самарской области и Татарстана. Томская область заняла восьмое место в общероссийском рейтинге и первое — среди регионов Сибири.

История успеха Hamster Kombat

Мобильная игра Hamster Kombat была запущена в Telegram в марте текущего года. Игровой процесс заключался в том, что пользователи могли зарабатывать внутриигровую валюту, активно нажимая на экран смартфона. По данным разработчиков, в игру хотя бы раз сыграли более 300 миллионов человек.

Летом стало известно, что мем-койн игры получил название HMSTR, а позже — о его предстоящем размещении на биржах. Это дало игрокам возможность обменять накопленные в ходе игры токены на другие криптовалюты.

Однако после выхода на биржи цена HMSTR начала стремительно снижаться. За неделю с момента листинга стоимость токена упала более чем на 45%. По состоянию на 3 октября «хамстер-койн» торгуется около отметки в 0,0047 доллара. Эксперты связывают такое падение с массовой распродажей монет пользователями, стремящимися зафиксировать прибыль.

Стоит отметить, что приложение настолько вскружило людям головы, что многие пользователи стали прибегать к различным вариантам автоматизации игрового процесса. Один из таких вариантов вы можете видеть на фото ниже, демонстрирующим как работает очередное детище неизвестного “самоделкина”.

Закулисная история проекта

По данным, взятым из видеоматериалов разработчиков, идея создания Hamster Kombat возникла около шести месяцев назад. Изначально проект был задуман как кликер-симулятор, позволяющий пользователям построить свою собственную империю и ознакомиться с основами криптовалюты. Благодаря поддержке огромного сообщества и сотрудничеству с платформой Telegram, игра быстро набрала популярность.

В течение первого сезона разработчики активно улучшали приложение, добавляя новые функции, карты и мини-игры.

За короткий период проект достиг впечатляющих показателей: более 300 миллионов пользователей, свыше 49 миллионов активных пользователей в день и 150 миллионов в месяц.

Перспективы и планы

Несмотря на текущую волатильность курса HMSTR, создатели Hamster Kombat не собираются останавливаться на достигнутом. В планах — создание глобальной игровой платформы и расширение экосистемы токена, чтобы предоставить пользователям больше возможностей для его использования.

Выход «Хомяка» на международные биржи стал заметным событием на криптовалютном рынке и привлек внимание большого числа россиян к этому сектору. Несмотря на риски, связанные с инвестированием в мем-койны, многие пользователи надеются на повторение успеха других известных криптовалют и активно следят за развитием проекта Hamster Kombat.