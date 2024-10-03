Военный эксперт Константин Сивков отметил важное изменение в стратегии ядерного сдерживания России. Теперь в доктрине предусмотрено применение ядерного оружия в случае массового пересечения воздушных границ страны самолетами, ракетами или беспилотниками противника. Это новшество существенно расширяет критерии для использования ядерного потенциала, поскольку раньше речь шла лишь о ядерных ударах со стороны врага, передает “Военное дело”.

Сивков подчеркнул, что западные страны начинают свои военные кампании с масштабных воздушных атак. Эти операции включают несколько эшелонов: первый эшелон подавляет ПВО, второй поражает ключевые объекты, третий завершает разрушение, а четвертый оценивает нанесенный ущерб. В таких операциях могут одновременно задействовать тысячи самолетов, крылатых ракет и беспилотников, что создает огромную нагрузку на системы ПВО.

Россия понимает, что в условиях массового воздушного нападения зенитных боеприпасов может не хватить для отражения атаки. Поэтому теперь страна готова применить ядерное оружие на стадии развертывания средств воздушного нападения, не дожидаясь их удара по целям. Подлетное время ракет и самолетов до стратегических объектов России может варьироваться от 15 минут до двух часов, и это время даст возможность привести ядерные силы в полную боевую готовность, объясняет Сивков.

Он также уточнил, что новое положение российской доктрины направлено на то, чтобы Запад понимал: любая попытка начать воздушное наступление на Россию неминуемо приведет к ядерному ответу, что делает подобные операции бессмысленными.

Таким образом, Россия продемонстрировала свою готовность к жесткому ответу в случае угрозы массового воздушного вторжения, что должно стать сдерживающим фактором для потенциальных агрессоров.