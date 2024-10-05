Американцы начали массово скупать Mitsubishi Mirage, несмотря на его спорную репутацию. В третьем квартале 2024 года продажи этой бюджетной модели выросли в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это особенно удивительно, учитывая, что рынок автомобилей в целом испытывает спад. В результате, Mirage, находящийся на закате своего жизненного цикла, стал настоящим бестселлером марки.

Mitsubishi Mirage был назван «самым смертоносным автомобилем США» по версии Американского страхового института дорожной безопасности (IIHS). Согласно данным за 2023 год, на каждый миллион зарегистрированных транспортных средств этой модели приходится 205 смертей, что является худшим показателем по стране. Однако несмотря на эту тревожную статистику, высокая инфляция в США заставила покупателей обратить внимание на основные преимущества модели — её доступную цену и надежность.

Главным аргументом в пользу покупки Mirage стала его невероятно низкая стоимость. Хэтчбек стоит всего 16,7 тысячи долларов (около 1,6 миллиона рублей), а версия седана обойдется всего на 1100 долларов дороже. За эту цену американцы получают простой, но надёжный автомобиль, способный без серьёзных поломок преодолеть до 700 тысяч километров.

Повышенный интерес к модели также может быть связан с новостью о том, что Mitsubishi Mirage планируется снять с производства к концу года. Изначально предполагалось, что запас автомобилей продержится до середины 2025 года, однако спрос оказался значительно выше прогнозируемого. Только за первые девять месяцев 2024 года было продано 20 тысяч машин, что уступает лишь модели Outlander, которая разошлась тиражом в 35 тысяч экземпляров за тот же период.

Таким образом, несмотря на сомнительную репутацию, Mirage оказался на пике популярности, став выбором тех, кто ищет надёжный автомобиль по минимальной цене.