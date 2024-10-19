Использование смартфонов перед сном стало привычкой для многих, однако эксперты предупреждают: это может серьезно сказаться на качестве сна. Современные технологии, которые должны облегчать жизнь, порой становятся причиной бессонницы и хронической усталости. Влияние мобильных устройств на сон связано как с физическими, так и с психологическими факторами.

Начать стоит и с того, что экраны гаджетов излучают синий свет, который подавляет выработку мелатонина — гормона, регулирующего циклы сна. Это может привести к нарушению биоритмов и затруднить засыпание. Даже короткий взгляд на экран телефона может значительно отложить наступление сна, поскольку организм получает сигнал, что время бодрствования еще не закончилось.

Кроме того, постоянные уведомления, сигналы и вибрации не дают мозгу полностью отключиться и отдохнуть. Даже если звук отключен, присутствие телефона рядом с кроватью вызывает подсознательное беспокойство — вы можете проснуться среди ночи, увидев уведомление, которое заставит вернуться к активным мыслям, что еще больше усугубляет проблему.

Смартфон также влияет на качество самого сна. Перерывы на проверку телефона, даже кратковременные, разбивают ночной отдых на фрагменты. В результате организм не успевает пройти через все фазы глубокого сна, которые необходимы для восстановления энергии и нормальной работы мозга на следующий день.

Но это не единственные риски. Некоторые исследования показывают, что длительное воздействие электромагнитного излучения от телефонов может иметь потенциально вредные последствия для здоровья. Хотя научных доказательств этой гипотезы пока недостаточно, Всемирная организация здравоохранения продолжает изучать вопрос. Одна из озвученных тревог — возможность связи между использованием телефонов и повышенным риском развития определенных видов опухолей. У мужчин телефон, оставленный на ночь в изголовье кровати, может спровоцировать снижение фертильности.

Что изменить, чтобы телефон не влиял на сон

Первое, что рекомендуется сделать — убрать телефон из спальни. Положив его в другую комнату, например на кухню, вы создадите более спокойную обстановку для сна. Если вдруг произойдет что-то срочное, вы узнаете об этом утром. Отказавшись от присутствия телефона рядом с кроватью, вы сможете снизить его влияние на ваш организм и улучшить ночной отдых.

Для тех, кто использует телефон в качестве будильника, стоит рассмотреть альтернативные варианты. Приобретите простой будильник, который не будет отвлекать вас в течение ночи. Важно избегать проверки времени ночью, так как это может сбить биоритмы. Если всё же приходится использовать телефон как будильник, лучше включить режим полета или «Не беспокоить», чтобы минимизировать влияние уведомлений и света экрана.

Многие люди используют смартфоны для отслеживания сна с помощью различных приложений. В этом случае стоит активировать ночной режим, чтобы уменьшить воздействие синего света. Если вы особенно чувствительны к свету, постарайтесь максимально сократить его влияние на вашу спальню.

Кроме того, важно оптимизировать саму среду для сна. Ложитесь в постель сразу, как только почувствуете сонливость, и если ночью не удается уснуть более 20 минут, займитесь чем-то расслабляющим вне спальни, чтобы успокоить разум, прежде чем снова лечь спать.

Необходимо помнить, что современные технологии, призванные улучшить нашу жизнь, могут также мешать полноценному отдыху, если использовать их неправильно. Сделайте небольшое усилие и уберите телефон из спальни — это простое решение может помочь значительно улучшить ваш сон и обеспечить вам полноценное восстановление сил.