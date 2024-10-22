В Екатеринбурге задержан 24-летний альфонс, выманивший у 23-летней студентки 1,6 миллиона рублей. Как сообщает URA.RU, следственные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Молодой человек уже частично признал свою вину, пояснив, что все деньги он благополучно потратил на удовлетворение собственных потребностей.

История началась весной, когда девушка и аферист познакомились в общей компании. Между ними завязались романтические отношения, и спустя несколько месяцев он попросил у неё 200 тысяч рублей якобы в долг. Студентка, доверяя возлюбленному, перевела эту сумму с кредитной карты. Через некоторое время мужчина заявил, что их отношения под угрозой из-за его задолженности в 850 тысяч рублей, и влюбленная девушка, желая сохранить отношения, взяла кредит под залог своей квартиры, чтобы помочь ему.

На протяжении нескольких месяцев она продолжала давать ему деньги, пока общая сумма не достигла 1,6 миллиона рублей. В конце концов студентка поняла, что столкнулась с альфонсом и аферистом, который вряд ли собирается возвращать долги. Она обратилась в полицию, после чего мошенник был задержан.