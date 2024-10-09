Исполнительница Алёна Апина обратилась в суд с требованием удалить песню «Не забывай» группы «Комбинация» из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте». Как сообщают «Медиавойны», артистка считает, что композиция была использована без её согласия.

Апина требует от онлайн-кинотеатра Wink не только убрать трек из эпизода сериала, но и выплатить компенсацию в размере одного миллиона рублей за причинённый ущерб. Суд уже принял предварительное решение, согласно которому одна из серий, где прозвучала песня, подлежит блокировке.

Несмотря на это, все серии шоу всё ещё доступны для просмотра на платформе. Онлайн-кинотеатр Wink пока никак не прокомментировал претензии певицы, а группа «Комбинация» уже не впервые поднимает вопрос о правомерности использования своих композиций в данном проекте.