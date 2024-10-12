Два российских военных смогли выбраться из тыла украинских войск после двух месяцев в окружении. Об этом рассказал Апти Алаудинов, командир спецназа “Ахмат” и заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России. По его словам, боец с командиром своей группы провели несколько недель, передвигаясь по тылам подразделений ВСУ под Курском.

«Они вышли на наш отряд ночью, пробыв в тылу врага два месяца. Всё это время они были вынуждены скрываться и постоянно менять своё местоположение. Даже из окружения им удалось выбраться, не потеряв своего оружия», — рассказал Алаудинов в видеообращении на своем канале в Telegram.

Командир группы, Курбан Абдурахманов, был ранен в ногу. Из-за этого пришлось дожидаться, пока рана заживет. Алаудинов также отметил мужество 19-летнего Алексея Сибирякова, который не бросил боевого товарища, а остался с ним в довольно экстремальных условиях.

Днем ранее командир спецназа “Ахмат” добавил, что освобождены 19 населённых пунктов в Курской области.