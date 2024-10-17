Состояние здоровья Михаила Ефремова, отбывающего наказание в колонии, ухудшилось, сообщил его адвокат Юрий Падалко в интервью RTVI. По словам защитника, артист получает необходимую медицинскую помощь от местных врачей. Однако Падалко не стал вдаваться в детали, отметив, что это было бы неэтично.

Ранее издание Life со ссылкой на SHOT сообщало, что у Ефремова наблюдаются серьёзные проблемы с дыханием, связанные с обострением хронической обструктивной болезни легких. Сообщалось, что актёр с трудом дышит и почти не разговаривает. Ежедневный медицинский осмотр стал необходимостью для предотвращения развития дыхательной недостаточности и возможных осложнений, таких как инфекции легких, ломкость костей и проблемы с сердцем. Ефремову может потребоваться полное медицинское обследование после возможного освобождения по УДО.

Ранее адвокат уже упоминал, что документы для условно-досрочного освобождения Михаила Ефремова готовятся, и тогда же он подтвердил, что актёр страдает от хронической болезни легких и чувствует себя не лучшим образом.