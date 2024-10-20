Александр Домогаров подверг критике своих поклонников, возмущенных стоимостью билетов на спектакль «Вертинский», где он исполняет главную роль. Это заявление актер сделал на своем Telegram-канале, что вызвало волну обсуждений.

Реакция публики на цены на билеты не понравилась Домогарову. Он посчитал эти претензии необоснованными и напомнил о том, что в других театрах Москвы билеты стоят значительно дороже. В ответ на жалобы актер эмоционально заявил: «Для вашего же развития посмотрите цены в других театрах столицы. У нас премьера. Бедные! Как же мне вас жаль, ущербных».

В комментариях нашлись и те, кто поддержал артиста. Некоторые отметили, что Домогаров прав, а негативные отзывы исходят от тех, кто просто ищет повод для критики, не имея настоящего интереса к спектаклю или творчеству.

Спустя время, Домогаров уточнил свою позицию. Он подчеркнул, что его слова не были направлены на осуждение чьего-либо финансового положения. Актер уточнил, что бедность не является пороком и его высказывание касалось исключительно людей, оставляющих негативные комментарии с целью кого-то задеть. Такие люди обычно не ходят в театры, но очень любят критиковать все подряд.

Эмоциональное высказывание Домогарова вызвало активные обсуждения и вопросы о границах дозволенного в общении между артистами и публикой.