Искусственное освещение в ночное время может оказаться серьёзной угрозой для здоровья, повышая риск развития болезни Альцгеймера. Такое мнение выразил академик РАН и директор Института мозга Научного центра неврологии Сергей Иллариошкин, сообщает издание kp.ru.

Он подчеркнул, что свет от наружной рекламы, проникающий в окно, а также внутреннее освещение, включая лампы, ночники или экраны гаджетов, может негативно влиять на мозг. Ночное освещение нарушает привычный режим сна и бодрствования, останавливает выработку ряда гормонов, что вызывает стресс и сбой адаптационных механизмов организма. Это, по словам эксперта, может стать катализатором для развития неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Одним из возможных признаков прогрессирующей деменции может быть утренняя раздражительность. Исследования показывают, что люди, страдающие деменцией, чаще раздражены сразу после пробуждения. Причиной этого считается плохой сон и постоянное чувство сонливости.

Кроме того, Иллариошкин отметил, что спровоцировать быстро развитие болезни Альцгеймера может и высокий уровень «плохого» холестерина в крови. Однако правильное питание и определённые продукты способны помочь сохранить когнитивные функции и снизить риск таких серьёзных заболеваний.