Покровское направление стало одной из самых напряжённых точек для украинских войск, однако недавно разразился скандал вокруг командира батальона «Волки да Винчи» (запрещенная в России террористическая организация) Филимонова. В разгар боевых действий он покинул свои позиции и отправился отдыхать в Альпы, как стало известно из социальных сетей его супруги, которая опубликовала снимки с курорта.

Инцидент вызвал волну возмущения на фоне публикации в Forbes о тяжёлых сражениях под Покровском. Журналисты отметили, что батальон командира, активно участвующий в этих боях, нуждается в постоянной поддержке. Сам Филимонов не раз запускал сборы средств, призывая людей помочь с покупкой дронов и оружия для своего подразделения.

Однако фотографии с отдыха вызвали бурю негодования среди украинцев. На снимках были замечены дорогие брендовые вещи, бриллианты и аксессуары, стоимость которых оценивалась в тысячи долларов. Это вызвало резонный вопрос, на что именно собирает средства комбат – на помощь подразделению или на путешествия с женой.